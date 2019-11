Salute: colesterolo cattivo: un avocado al giorno come rimedio naturale

Colesterolo cattivo e salute, un avocado al giorno come rimedio naturale. E’ quanto emerge da uno studio dell'Università Statale della Pennsylvania.

Secondo i ricercatori, un avocado al giorno può essere di grande aiuto per contrastare il cosiddetto "colesterolo cattivo", inteso sia come lipoproteine a bassa densità ossidate (LDL) sia come particelle LDL piccole e dense, in particolare negli adulti obesi oppure in sovrappeso. Lo studio ha coivolto 45 persone adulte in sovrappeso e obese. I ricercatori hanno analizzato gli effetti di un avocado al giorno su 45 partecipanti. L'esperimento, durato due settimane, ha visto una prima fase durante la quale i partecipanti portavano avanti, oltre all'assunzione di un avocado al giorno, una dieta americana media. In seguito a questa prima fase, in una seconda fase ogni partecipante completava tre diverse diete terapeutiche in ordine casuale della durata di cinque settimane e una di queste includeva un avocado al giorno mentre un'altra veniva integrata con grassi extra salutari per controbilanciare la quantità di acidi grassi monoinsaturi ottenuti tramite un avocado al giorno.

In conclusione, dopo cinque stettimane i ricercatori hanno visto che i partecipanti che consumavano un avocado al giorno mostravano livelli molto più bassi di colesterolo LDL ossidato rispetto all'inizio della seconda fase dello studio e rispetto agli altri due gruppi. Questi partecipanti mostravano anche livelli maggiori di luteina, un antiossidante. Si tratta di un risultato che avvalora la tesi di benefici per la salute ed il benessere dell’organismo quando si introduce nella dieta il consumo dell’avocado.