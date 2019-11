Meteo Sicilia: maltempo in arrivo: le immagini dai radar

L’ondata di maltempo in Sicilia, annunciata con un’allerta meteo gialla per oggi, 1 novembre, è già arrivata in buona parte dell’isola. Dal radar è possibile vedere dove sta piovendo in questo momento.

Attualmente le piogge più forti si stanno abbattendo nella parte occidentale dell’isola mentre introno a mezzogiorno e nel primo pomeriggio arriveranno nella parte orientale della Sicilia ed in particolare in provincia di Ragusa, Siracusa e Catania. Dalle previsioni e dall’allerta per rischio idrogeologica della Protezione Civile nel pomeriggio arriveranno piogge a carattere temporalesco.