Come dimagrire 5kg in una settimana con la dieta verde da 1000 calorie al giorno. Si tratta di un regime alimentare molto restrittivo che non può essere seguito da tutti.

Si basa principalmente sul consumo giornaliero di kiwi. Il kiwi è uno frutto di novembre pieno di vitamina C e vitamina E. E’ un frutto rinfrescante, dissetante, diuretico, e potenzia anche le difese immunitarie. È in grado di prevenire e alleviare i problemi circolatori connessi con la gravidanza, quali la pesantezza alle gambe, la telangectasia, le vene varicose e le emorroidi.L’acido ascorbico contenuto nel kiwi è in grado di trasformare il colesterolo in sali biliari, espellendolo dall’organismo e riequilibrando alcune funzioni fisiologiche importanti.

Il kiwi si rivela molto efficace anche nella prevenzione della depressione, stanchezza cronica e disordini dell’apparato digerente. l kiwi è costituito per l'80% di acqua, l'11% di zuccheri (fruttosio) e contiene minime quantità di grassi e proteine.La polpa del kiwi contiene un'elevata quantità di vitamina C, supeiore a quella dei comuni agrumi: in 100 g di parte commestibile ne sono contenuti da 70 a 85 mg; il fabbisogno giornaliero di vitamina C di una persona adulta è di circa 60 mg, pertanto un frutto è sufficiente a coprire questa necessità. Nel kiwi sono presenti buone concentrazioni di vitamina E e altri caritenoidi e flavonoidi, attivi contro l'azione dei radicali liberi. Fornisce inoltre acido folico, una vitamina indispensabile per un buono svolgimento delle funzioni cerebrali.

Il kiwi è particolarmente ricco di potassio (320 mg in 100 g di polpa), indispensabile per una normale attività del sistema nervoso e muscolare, e previene l'insorgenza di ipertensione arteriosa; contiene anche magnesio, calcio, cloro, zolfo e fosforo.La polpa e i semi sono ricchi di fibre, che aiutano a regolare l'attività intestinale e riducono anche l'assorbimento di grassi, colesterolo e zuccheri raffinati. Contiene numerosi enzimi, tra cui l'actinidina, che favorisce la digestione degli alimenti ricchi di proteine. Il kwi da sempre è il frutto ideale per le diete ed è anche il frutto protagonista della dieta verde da 1000 calorie al giorno.

Ma vediamo come dimagrire 5kg in una settimana in un esempio di menù giornaliero. Colazione con uno yogurt con kiwi, uno yogurt magro, un kiwi tagliato a pezzettini. Spuntino: una macedonia con kiwi, ananas e mele.Pranzo: gnocchi verdi al burro fuso e grana o risotto integrale con verdure. Merenda: un kiwi o una macedonia. Cena: tartine verdi con pan carrè e jocca oppure un minestrone e un kiwi. In alternativa per il parnzo si può mangiare riso integrale con pesce o petto di pollo alla griglia. Per la cena si può scegliere tra fesa di tacchino alla griglia, un uovo sodo e insalata o pesce al forno o alla griglia con contorno di verdure alla griglia. Durante la dieta bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e tisane drenanti al finocchio o tarassaco. Durante la settimana sono vietate tutte le bevande alcoliche o zuccherate e snack di ogni tipo dolce o salato.

La dieta verde da 1000 calorie per dimagrire in una settimana è idelae a novembre periodo stagionale del kiwi. Il kiwi infatti è ottimo anche come fonte di vitamina per prevenire l’influenza. Il kiwi è noto anche per le alcune proprietà terapeutiche, vediamo quali. Il kiwi può favorire la guarigione in caso di influenza e malattie virali, perché aumenta le difese immunitarie; mantenere un buono stato di salute della pelle e delle mucose; aumentare la resistenza delle pareti dei vasi capillari, migliorando la circolazione sanguigna; regolare la pressione del sangue; ridurre i livelli di colesterolo, di grassi e di zuccheri nel sangue; prevenire e curare la stitichezza.

Per un'efficace azione di regolazione intestinale è indicato il consumo di un kiwi maturo la mattina prima di colazione.Per sfruttare al meglio le proprietà di questo frutto, mangiare due o tre kiwi freschi, dopo il pasto o come spuntino. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del èproprio medico o di uno specialista prima di cominciare la dieta bianca da 1000 calorie o qualsiasi altro tipo di dieta. La dieta bianca da 1000 calorie non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Vietata anche per le donne in gravidanza.