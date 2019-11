Dieta bianca da 1000 calorie per dimagrire: menù

La dieta bianca da 1000 calorie può far dimagrire fino a 2 kg in 4 giorni. La dieta bianca è una dieta ipocalorica che non deve essere seguita oltre i 4 gioni.

La dieta bianca si basa su una regola principale ovvero bere ogni giorno un litro e mezzo di acqua, preferibilmente lontano dai pasti. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero nella dieta bianca da 1000 calorie al giorno. Colazione con un frullato di mela, un bicchiere di latte parzialmente scremato. Spuntino un tè verde o una tisana drenante. Pranzo: risotto con verdure o minestrone di verdure. Merenda: due fette di anans o un tè verde o una tisana drenante. Cena: filetto di sogliola al limone e bietole al vapore.

Prima di andare a letto si può bere un’altra tisana. Durante la dieta bianca da 1000 calorie al giorno non bisogna bere bevande alcoliche o gasate o zuccherate e nessun tipo di snack dolce o salato. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare la dieta bianca da 1000 calorie o qualsiasi altro tipo di dieta. La dieta bianca da 1000 calorie non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Vietata anche per le donne in gravidanza.