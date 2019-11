Metabolismo, esercizi brucia grasso

La strategia vincente per dimagrire e bruciare il grasso si basa su tre regole vincenti ovvero esercizi brucia grasso, dieta per accelerare il metabolismo e allenamento.

La dieta per accelerare il metabolismo deve essere una dieta che si basa su un regime alimentare ridotto e privo di grassi associato all'allenamento. La dieta pura può essere utile se prolungata nel tempo e bilanciata e se non ci interessa mantenere il tono muscolare. A cosa serve l’allenamento? Con l'allenamento otteniamo varie cose:

1) Metabolismo più veloce e quindi più propensione a "bruciare" energia.

2) Allenandosi i muscoli non perdono volume e forza (o ne perdono poca).

3) Con un allenamento aerobico facciamo funzionare il corpo nel regime in cui vengono bruciati i grassi.



La dieta sana che benefici ci dà? Con la dieta sana otteniamo:

1) Di stare più attenti ai grassi che assumiamo.

2) Di evitare di mangiare troppo e recuperare completamente le calorie perse con l'allenamento.C) Di costringere il corpo ad utilizzare le riserve di grasso.

Cosa sono gli eserzi brucia grasso da seguire per l’allenamento? Gli esercizi brucia grasso da seguire per l’allenamento sono:

Tappeto da corsa o tapis roulant

Ottimo per il cardiofitness di chi non è decisamente sovrappeso. È indispensabile un buon cardiofrequenzimetro e molta motivazione perchè correre in casa da soli non è molto divertente (anche se ora ci sono dei tapis roulant con l’allenatore integrato e videocassetta di splendidi percorsi nella natura!!)



Cyclette

Ottima anche per chi è assolutamente fuori forma o obeso. Si può fare la cyclette anche da casa mentre si usa si può guardare la televisione o leggere un libro.

Ellittiche

Sono macchine che simulano la corsa: si lavora anche con la parte superiore del corpo spingendo delle aste collegate ai piedi. Quelle troppo economiche non garantiscono risultati mentre quelle di qualità sono molto utili: è un esercizio facile e molto allenante. Occorre usare un cardiofrequenzimetro per non stancarsi troppo.

Stepper

Valido solo se si tiene sotto controllo la frequenza cardiaca. Utile per chi vuole concentrare il lavoro principalmente sui glutei.

Il vogatore

È forse lo strumento che fa bruciare di più pero’ è un po’ difficile e non ci si può distrarre troppo dall’esercizio. Anche in questo caso è molto utile il cardiofrequenzimetro per mantenere le pulsazioni nella Zona.

Spinning

Lo spinning di gruppo, svolto in palestra e sotto le istruzioni di un allenatore, è piuttosto divertente e questo è bene, però lavorando in gruppo e sotto incitamento è praticamente impossibile mantenere il battito cardiaco nei limiti, quindi è consigliato solo a chi non è obeso ed è in un buono stato di forma.