Incidenti stradali, per le auto più tecnologiche in meno

Secondo i dati di uno studio realizzato dalla Fondazione Filippo Caracciolo di Aci, in collaborazione con il Politecnico di Torino - presentato da Aci e Bosch a #ForumAutoMotive - un veicolo immatricolato da piu' di quindici anni presenta quasi il 50% di probabilita' in piu' di essere coinvolto in un incidente grave, rispetto a uno immatricolato da soli due anni.

I modelli piu' costosi e dotati di un numero maggiore di sistemi di assistenza alla guida sono coinvolti in incidente 5,7 volte ogni milione di chilometri, mentre i veicoli con prezzo inferiore ai 15.000 euro sono esposti a un rischio triplo, rimanendo coinvolti fino a 15 volte ogni milione di chilometri percorsi. La ricerca valuta l'efficacia specifica di alcuni sistemi di assistenza alla guida e, in particolare, i benefici legati all'utilizzo del sistema di assistenza alla frenata. Alcuni modelli dotati di questa tecnologia, infatti, hanno fino al 38% di probabilita' in meno di essere coinvolti in un incidente stradale rispetto alle vetture che ne sono sprovviste.

Possono dunque essere evitati fino a 4 incidenti su 10 per i veicoli piu' costosi, mentre per i modelli della categoria A (mini) e B (utilitarie), fino a 2 su 10. Nonostante questo, pero', la diffusione delle auto dotate del sistema di assistenza alla frenata sulle nostre strade e' ancora limitata. Solo un veicolo su cinque dispone di questa tecnologia di serie: un dato che potrebbe essere facilmente migliorato, considerando che il sistema e' potenzialmente disponibile per il 75% dei modelli di veicoli.

