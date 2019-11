Dimissioni Peppe calabrese da segretario Pd di Ragusa

Dimissioni Peppe Calabrese da segretario del Pd di Ragusa: il commento del segretario provinciale Lino Giaquinta e dell’on. Nello Dipasquale.

“Sicuramente una decisione dolorosa per Peppe, al quale va un sentito grazie a nome di tutto il partito per il contributo che ha dato con il suo lavoro da segretario. Se lo vorrà, come speriamo tutti, sapremo valorizzare al meglio il suo entusiasmo e la sua esperienza per costruire un Pd e un centrosinistra più forte e competitivo anche a Ragusa”: questo il commento del segretario provinciale del Pd, Lino Giaquinta alla notizia delle dimissioni di Peppe Calabrese da segretario cittadino dei democratici di Ragusa. Parole condivise pienamente dall’on. Nello Dipasquale, che aggiunge: “Ho avuto modo di apprezzare in questi anni il lavoro di Peppe Calabrese nei diversi ruoli che ha ricoperto sempre con impegno e serietà.

La sua scelta di dimettersi da segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, sicuramente sofferta, credo sia maturata nel tempo, concretizzandosi alla fine, ma Peppe rimane nel Pd e, sono certo, continuerà a fornire il suo importantissimo contributo”.