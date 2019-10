Nubifragio a Modica: strade allagate VIDEO

Nubifragio a Modica. Strade allagate per il forte temporale che si è abbattuto oggi pomeriggio nel territorio ibleo. Le piogge abbondanti hanno trasformato le strade in fiumi in piena. Ecco nel video una delle arterie del quartiere Sorda completamente allagata.

L’acqua in alcuni tratti supera di molto il marciapiedi. La Protezione Civile ieri aveva diaramato un’allerta meteo rossa per tutta la Sicilia Orientale. L’allerta meteo che si trasforma in giallo rimane anche per la giornata di domani, sabato 26 ottobre.