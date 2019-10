Sortino, manutenzione del verde pubblico

Manutenzione del verde pubblico della zona nord di Sortino. Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria del Centro sociale giovanile. Grazie al finanziamento statale di 70 mila euro, l’Ufficio tecnico comunale ha proceduto all’affidamento degli interventi di sistemazione di alcune aree a verde cittadine.

Nel dettaglio gli interventi hanno riguardato tre aree di Via Aldo Moro: gli alberi e le siepi all’interno del Centro sociale giovanile, adesso fruibile per i giovani utenti del quartiere che frequentano le attività di supporto extrascolastiche e per le bande musicali ospitate nell’accogliente struttura comunale; la piazza “Sortinesi nel mondo”, oggetto della potatura delle palme, a seguito della quale la stessa ha di nuovo assunto l’originario splendore e nella quale sono previsti ulteriori interventi di ripristino delle panchine in legno; il taglio di alcuni alberi e messa in sicurezza della piazzetta di via Aldo Moro e realizzazione di un impianto di irrigazione con la piantumazione di arbusti.

A seguire i lavori il Rup Antonio Privitera, che ha curato anche gli altri interventi di manutenzione del verde pubblico del cimitero comunale. “Continua l’azione amministrativa finalizzata al miglioramento del decoro urbano, che nei prossimi mesi interesserà anche gli altri quartieri della nostra città – dice il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato - Un impegno costante e fortemente sollecitato dai consiglieri comunali di maggioranza, a cui l’amministrazione comunale sta cercando di dare adeguate risposte”.