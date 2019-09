Sagra del miele e amicizia tra i popoli a Sortino

La Sagra del miele di Sortino quest'anno è all'insegna dell'amicizia tra popoli. Da ieri, venerdì 27 settembre, dopo l'inaugurazione alle 19,30 e l'apertura degli stand, la cerimonia per il 25^ del gemellaggio con Riedstadt alla presenza dei rappresentanti di Tauragé, in Lituania e di Brienne-le Chateau, in Francia, già gemellate con Riedstadt da 40 anni.

“È bello che la comunità si raccolga attorno a queste persone – dice il sindaco Vincenzo Parlato - che hanno tante aspettative su Sortino in termini commerciali e culturali. Oggi che si parla di Europa penso che Sortino sia crocevia per quello che è un sano confronto tra istituzioni locali e nazionali a livello europeo”. Oggi, sabato, riapertura stand alle 16, convegno sull'apicultura alle 16,30 al palazzo storico della municipalità e alle 18,15 premiazione del concorso Grandi mieli d'Italia “3 gocce d'oro” sezione grandi mieli di Sicilia. Alle 18,30 degustazione guidata dei mieli siciliani vincitori del concorso, quindi spazio alla musica in città: alle 20 spettacolo musicale “Janga band trio” in piazza IV novembre e con la “Blu band” in corso Umberto, mentre è quello de “I cumpari” il gruppo musicale itinerante che sarà presente anche la domenica sera.

Chiusura alle 21 con “I replay in concerto: 50 anni di Pooh” in piazza Santa Sofia. Domenica stand aperti già alle 10,30, sfilata del gruppo fokloristico “Augustafolk” alle 11 in corso Umberto che alle 17,30 vedrà sfilare carretti siciliani. Alle 20 spettacolo musicale “Giuseppe La Rosa band” in corso Umberto mentre la chiusura è affidata al concerto di Manuela Villa in piazza Santa Sofia. Tanti anche gli eventi collaterali, con l'apertura dei musei, mostre mercato al palazzo storico, degustazioni, personali di pittura, esposizione di gioielli e passeggiata gratuita la domenica mattina.