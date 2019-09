Si disputerà domenica in Germania la triangolare amichevole della Nazionale Italiana Macellai ed in qualità di giudice ci sarà un siciliano. Gianni Giardina, di Canicattì, è stato scelto a formare la giuria di professionisti per la gara che si disputerà alla Fleischerschule Augsburg, un istituto di alta formazione per macellai situato nella bellissima Augusta, in Baviera, una delle più antiche città tedesche.

In “campo”, muniti di guanti e coltelli affilati, la Nazionale Italiana Macellai che sfiderà amichevolmente l' Equipe de France Boucherie e la Butcher Wolfpack - WBC Team Germany . La giuria sarà formata per l’esattezza da tre professionisti, ognuno dei quali rappresenterà una delle tre nazionali in gioco che dovranno mostrare tutta la propria abilità e velocità nel disosso e taglio della carne, lasciando il minor scarto possibile.