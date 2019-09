Pd, Zingaretti scissione? non se ne capirebbero i motivi."Renzi fara' i suoi gruppi autonomi? Non ho parlato di questo, poi non si capirebbero i motivi di un fatto lacerante, questo si deve chiedere". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso della registrazione di "Porta a Porta".

"Il nuovo presidente del Pd? Vedremo insieme, mi auguro sia una donna, sarebbe un segnale importante, lavorero' per questo", ha aggiunto Zingaretti, che sulla nascita del governo Conte bis ha spiegato: "Matteo Renzi aveva mantenuto il punto di chiusura totale al M5S, poi ha cambiato posizione per evitare il rischio di un precipitare dell'economia, era un dovere etico e morale provare a fare un governo, e abbiamo vinto l'unita' del partito". "Sarebbe stata una tragedia andare al governo o ad elezioni in maniera lacerata", ha proseguito.

(ITALPRESS)