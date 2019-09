Dieta dimagrante per dimagrire subito in 7 giorni: menù

La dieta dimagrante per dimagrire subito 3 kg in 7 giorni è una dieta ipocalorica. La dieta dimagrante per dimagrire subito 3 kg in una settimana aiuta a perdere peso semplicemente eliminando alcuni alimenti.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio settimanale della dieta dimagrante per dimagrire subito 3 kg in 7 giorni. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte e una manciata di fiocchi d’avena. Pranzo: 50 g di risotto ai funghi, 150 g di merluzzo lesso, cavoli a vapore e una fetta di pane integrale. Cena: minestrone di farro e verdure, una fettina di pane e una arancia. Martedì: colazione con uno yogurt bianco magro e cornflakes. Pranzo: 50 g di spaghetti integrali o di kamut al pomodoro, insalata verde e gamberetti. Cena: minestrone di riso e verdure, petto di pollo alla griglia, spinaci lessi e una fettina di pane integrale.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte e una manciata di fiocchi d’avena. Pranzo: penne al pomodoro, sogliola lessa e insalata verde. Cena: zuppa di riso e spinaci, una porzione di carne di manzo ai ferri, spinaci lessi, una pera e una fettina di pane integrale. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte e una manciata di fiocchi d’avena. Pranzo: 50 g di risotto allo zafferano, broccoli a vapore e una mela. Cena: minestra di orzo e ceci, spinaci lessi o a vapore e una fetta di pane integrale. Venerdì: colazione con uno yogurt bianco magro e cornflakes. Pranzo: 50 g di penne alle zucchine e gamberetti, finocchi lessi e due mandarini. Cena: minestrone di verdure e pasta, due uova sode, insalata di lattuga e una fetta di pane integrale.

Sabato: colazione con con un bicchiere di latte e una manciata di fiocchi d’avena. Pranzo: una porzione di pasta al pomodoro e tonno, spinaci a vapore e una arancia. Cena: pesce alla griglia e una mela. Domenica: colazione con uno yogurt bianco magro e cornflakes. Pranzo: 50 g di pasta al salmone affumicato,i surimi e una pera. Cena: minestra di orzo e ceci, prosciutto crudo, melanzane grigliate e una fetta di pane integrale. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.