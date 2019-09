La notizia dello stupro di Vittoria, per la sua gravità, come era prevedibile, non è passata inosservata sulle pagine di cronaca nazionale. Una notizia che ha fatto registrare anche i commenti di personaggi dello spettacolo come Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni. "Questo essere era stato condannato per rapina e violenza carnale già nel 2018. Mi spiegate come mai solo un anno dopo era fuori?

Ma possibile che una donna valga così poco?" queste le parole di Fiorella Mannoia a commento dell'articolo pubblicato da Repubblica.it. "Non è un femminicidio, è una carneficina". Sono le parole scelte da Ornella Vanoni in un tweet di risposta a Fiorella Mannoia, sconvolta perché il colpevole dello stupro di Ragusa, che ha violentato una donna per tre ore fingendo un malore della moglie per avvicinarla, fosse già stato condannato in passato per un episodio simile ma nonostantte ciò fosse ancora libero di agire.