Conte: nuova stagione di riforme, primo intervento sugli asili nido

"Questo passaggio politico segna l'inizio di una nuova e, speriamo risolutiva, stagione riformatrice". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera nella dichiarazioni programmatiche del suo nuovo Governo.

"Sono qui per chiedere la fiducia per il nuovo governo che guidero' con disciplina e onore. Ho cercato di guardare sempre al bene comune senza che prevalessero interessi di parte", ha aggiunto Conte, che ha rivolto anche "un ringraziamento al presidente della Repubblica, per il suo equilibrio e saggezza nella gestione della crisi". Vogliamo curare le parole ed avere un lessico piu' consono e rispettoso, ci impegniamo a essere pazienti anche nel linguaggio, la lingua del governo sara' mite", ha proseguito il premier, che si e' definito "garante e primo responsabile del programma".

"Questo Governo, quale prima misura di intervento a favore delle famiglie con redditi bassi e medi, si adoperera' con le Regioni per azzerare totalmente le rette per la frequenza di asili-nido e micro-nidi a partire dall'anno scolastico 2020-2021 e per ampliare, contestualmente, l'offerta dei posti disponibili, soprattutto nel Mezzogiorno - ha spiegato Conte -. E' una delle varie misure che introdurremo anche al fine di sostenere la natalita' e contrastare cosi' il declino demografico".

