Whatsapp, come ascoltare messaggi vocali senza aprire l'app

Una nuova funzionalità di WhatsApp permette di ascoltare i messaggi vocali senza aprire l'app. La nuova funzionalità è disponibile nella versione 2.19.91.1 di WhatsApp beta per iOS e per il momento è stata rilasciata per un numero ristretto di utenti. A dare la notizia sono stati i ragazzi di WABetaInfo, che sul loro blog hanno anche spiegato come utilizzare la nuova feature.

Quando si riceve un messaggio vocale su WhatsApp, all’interno delle notifiche apparirà direttamente il media player per ascoltarla. Premendo sull’icona Play partirà la riproduzione del messaggio. Il sistema iOS, però, non permette agli utenti di rispondere alle note vocali con un messaggio audio. Nel caso in cui si voglia rispondere con una nota audio, si dovrà necessariamente aprire l’applicazione. Questa nuova funzionalità al momento è disponibile solo per gli utenti che hanno installato la versione 2.19.91.1 beta di WhatsApp per iPhone. Ecco le altre notizia su Whatsapp e tecnologia.