Lorenzo Licitra alla Sagra dell'uva di Roccazzo

Lorenzo Licitra impreziosirà la “Sagra dell’Uva” di Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi. Non sarà soltanto la degustazione dei prodotti tipici della montagna a recitare la parte del leone. La XXXIII edizione della Sagra dell’uva, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre a Roccazzo, si caratterizzerà anche per i momenti dedicati all’intrattenimento.

Di richiamo il concerto che, domenica sera, sarà tenuto dal cantante Lorenzo Licitra, vincitore dell’XI edizione di X Factor e diventato sempre più un artista a tutto tondo, celebre a livello nazionale. Il concerto di Licitra sarà preceduto, alle 21, dall’esibizione live del gruppo “Il Mito”, cover band de Il volo, che emozionerà il pubblico presente con la loro voce e le loro canzoni. Musica e non solo anche nella serata di sabato. Infatti, alle 21 ci saranno animazioni e balli di gruppo e liscio con Leonarda. Mentre l’apertura sarà a cura dell’orchestra ArchEtna di Mojo Alcantara.

E su tutto, naturalmente, il grande divertimento che caratterizzerà la due giorni che avrà come cornice il mercato ortofrutticolo, dotato di un ampio parcheggio con servizio navetta. La degustazione dei prodotti tipici della montagna comincia alle 18 e andrà avanti sino a notte inoltrata con la preparazione di mostata, cuddureddi, frittelle, patatine fritte e panini con salsiccia.