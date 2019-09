Prodi: mercati percepiscono che ci sono meno rischi. "Ho ricevuto tante telefonate da amici europei e da loro c'era senso del sollievo. Sono rimasto contento di vedere le reazioni visibili come lo spread che ora stanno aiutando l'Italia e spero resti stabile.

Questo vol dire che almeno mercati pensano che queste cose sono favorevoli per l'Italia e per il rapporto del nostro Paese con l'Europa. I mercati percepiscono che ci sono meno rischi". Lo ha detto l'ex premier Romano Prodi a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Se ci mettiamo insieme agli europei, in qualche modo ce la caviamo - ha aggiunto -, ma da soli non ce la facciamo piu'. Il fatto che la tensione nel governo sia avvenuta solo su problemi europei dice che bene o male l'Europa e' nel nostro destino. L'Europa e' il nostro futuro".

(ITALPRESS)