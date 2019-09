Finanziati i lavori di restauro della cupola della Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso. L’on. Giorgio Assenza esprime “Soddisfazione per il risultato raggiunto”. Ammonta a 550.000 euro il finanziamento concesso dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il restauro e la messa in sicurezza della cupola della Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso.

A darne l’annuncio è l’on. Giorgio Assenza che esprime “soddisfazione per il risultato raggiunto, grazie al quale si potrà intervenire in termini funzionali ed estetici su uno dei monumenti più importanti della nostra provincia. Doverosi ringraziamenti vanno all’Assessore Marco Falcone e al Presidente Nello Musumeci che, ancora una volta, dimostrano la loro attenzione per le istanze del territorio ibleo.