Impossibile accedere a Yahoo Mail nella giornata del 5 settembre. Non si sa bene ancora per quale ragione, ma il sistema è down in tutto il mondo con evidenti disagi per milioni di utenti. Yahoo Mail è un servizio di posta elettrica, totalmente gratuito, disponibile in diverse versioni.

I tecnici di Yahoo sono al lavoro per tentare di risolvere il problema e per comprendere le cause del disservizio che tantissimi utenti in queste ore stanno continuando a segnalare.