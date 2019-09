Governo, Casaleggio: spero che sia più solido del precedente

"Spero che il governo nascente sia piu' solido del precedente e che i partner di governo si comportino in modo piu' leale dei precedenti". Lo ha detto Davide Casaleggio, ai giornalisti fuori dall'associazione Rousseau, commentando il voto degli iscritti al M5S che ha dato il via libera all'intesa con il Pd per il Governo.

"Sono sicuramente molto contento di questa giornata, si e' dimostrato che i cittadini possono partecipare attivamente al futuro della comunita'. Questo e' un esempio di cittadinanza attiva e cittadinanza digitale", ha aggiunto.

(ITALPRESS)