Dieta detox 5 giorni di settembre: menù per dimagrire

La dieta detox 5 giorni di settembre può far dimagrire velocemente. La dieta detox 5 giorni è una dieta drenante e disintossicante che aiuta a liberare l’organismo dalle tossine e dai liquidi in eccesso.

La dieta detox 5 giorni di settembre si basa sul consumo di molta frutta e vardura. ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo della dieta detox 5 giorni di settembre per dimagrire velocemente. Primo giorno: colazione con una spremuta d’arancia, un bicchiere di acqua e limone e una fetta biscottata integrale. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: 2 uova sode e un piatto di broccoletti e una fetta di pane integrale. Merenda: un frutto di stagione. Cena: 60 grammi di pasta integrale condita con pomodorini, insalata mista e 30 grammi di ricotta.

Secondo giorno: colazione con una mela, un bicchiere di latte parzialmente scremato e due biscotti integrali. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: una porzione di riso con zucchine e insalata mista con aceto e limone. Merenda: un frutto di stagione. Cena: una porzione di pollo cotto alla griglia, un piatto di spinaci bolliti. Terzo giorno: colazione con un caffè senza zucchero e due biscotti integrali. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: insalata mista. Merenda: una pera. Cena: un piatto di passato di verdure, insalata mista.

Quarto giorno: colazione con un bicchiere di latte scremato e una fetta biscottata se integrale. Spuntino: un kiwi. Pranzo: insalata mista e due uova. Merenda: un bicchiere di spremuta d’arancia. Cena: 250 grammi di salmone cotto al vapore e insalata mista. Quinto giorno: colazione con un bicchiere di tè e una fetta biscottata. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: 100 grammi di bresaola, un piatto d’insalata e una fetta di pane integrale. Merenda: una pera. Cena: orata al cartoccio fatta al forno e spinaci bolliti e conditi con limone.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione o malattie renali. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.