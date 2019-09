Il canile sanitario comunale di Ragusa riapre ma i cuccioli di cane non verranno ammessi per altri 15 giorni. Come già preannunciato dall'Assessore della tutela degli Animali, Francesco Barone, il 30 agosto scorso è stato effettuato un controllo con il medico veterinario ASP per verificare la situazione sanitaria del canile sanitario.

Visti i notevoli miglioramenti raggiunti, è stato deciso, per prudenza e per la tutela degli animali stessi, di riaprire il canile sanitario ai cani, ad esclusione dei cuccioli, i quali per evitare una contaminazione dall'esterno non verranno ammessi per ulteriori 15 giorni. Nel frattempo visti gli ottimi risultati raggiunti, continuerà l'azione di disinfestazione della struttura.