Dieta drastica dei 4 giorni per dimagrire, depurativa e drenate: menù

La dieta drastica dei 4 giorni per dimagrire subito fino a 2 kg è una dieta depurativa ed ipocalorica. La dieta drastica è molto restrittiva e non è adatta a tutti.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo della dieta drastica dei 4 giorni per dimagrire subito fino a 2 kg. Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato oppure un succo di frutta o tè verde con un cucchiaino di miele. Spuntino: un kiwi oppure tre albicocche oppure una pesca. Pranzo: una porzione di fesa di tacchino oppure carne bianca oppure tonno al naturale sgocciolato oppure ricotta e come controno verdure crude come insalata, pomodori, finocchi, carote, condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e aceto di mele o succo di limone.

Spuntino: un kiwi oppure tre albicocche oppure una pesca oppure uno yogurt magro. Cena: pesce cucinato al forno o alla griglia. La dieta drastica dei 4 giorni è una dieta depurativa, drenante ed è nota anche come una dieta lampo. La dieta drastica dei 4 giorni per dimagrire fino a 2 kg non deve essere seguita oltre i 4 giorni. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione o malattie renali.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.