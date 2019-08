La dieta 1500 calorie per dimagrire mangiando in salute è facile da seguire. La dieta 1500 calorie può far dimagrire fino a 3 kg in poco tempo senza dover rinuciare ad una grande varietà di alimenti.

La dieta 1500 calorie per dimagrire mangiando in salute non è una dieta eccessivamente leggera e ti permette di mangiare con gusto e con leggerezza, grazie ad una lista di panini leggeri e facili da preparare.La dieta da 1500 kcal prevede alimenti in grado di rendere il dimagrimento ancora più efficace come la crusca d’avena, i cibi integrali e le proteine vegetali. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio settimanale della dieta 1500 calorie per dimagrire mangiando in salute. Lunedì: colazione con due uova in frittata e due fette di pane al kamut. Cena: 150 g di mozzarella con 250 g di pomodori e basilico.

Martedì: pranzo con una porzione di pasta integrale con verdure. Cena: 150 g di petto di pollo, insalata mista e una fetta di pane al farro. Mercoledì: pranzo con insalata di gamberi e surimi, carote lesse e due fette di pane al farro. Cena: seitan al pomodoro e basilico, insalata mista e due fette di pane al farro. Giovedì: pranzo con un un tramezzino messicano, broccoli al vapore e una mela.Cena: 125 g di tofu alla piastra, insalata di carote e lattuga e due fette di pane al farro. Venerdì: pranzo con una porzione di salmone al forno con contorno di peperoni alla griglia, due fette di pane al farro. Cena: 150 g di formaggio fresco tipo crescenza, cavolini di Bruxelles in padella.

Sabato: pranzo con un panino ai multicereali con pollo e quartirolo, insalata di radicchio. Cena: involtini di sarde con uvetta e pinoli, cipolle al cartoccio e due fette di pane al farro. Domenica: pranzo con una porzione di poasta integrale al pomodoro e basilico e una mela. Cena: una spigola al cartoccio, zucchine alla griglia e una fetta di pane al farro. Durante al dieta 1500 calorie al giorno bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e tisane dreanti. Vietate tutte le bevande alcoliche, gasate o zuccherate e ogni tipo di snack dolce o salato.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.