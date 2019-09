Il “Treno storico del Gusto” fa tappa a Ragusa. L'Amministrazione comunale ed in particolare l'assessorato allo sviluppo economico e promozione della città, nell'intento di sostenere iniziative di alta valenza turistica che servono a promuovere il territorio dal punto di vista

economico e culturale, ha ritenuto supportare l'interessante programma dei “Treni storici del Gusto” organizzati dall'assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo. Nell'ambito infatti del ricco programma che prevede diversi itinerari nelle località turistiche della Sicilia più rinomate, sono previste tappe a Ragusa domenica prossima, l'8 settembre ed il 27 ottobre. Per questo motivo in occasione dell'arrivo, domenica 1° settembre, del “Treno storico del Gusto”, l'Amministrazione comunale - spiega il vice sindaco ed assessore allo sviluppo economico Giovanna Licitra - ha ritenuto opportuno mettere a disposizione di quanti giungeranno in treno alla stazione della città, alle 13,20, due bus navetta da 54 posti e due guide turistiche per la visita di Ibla e per consentire la partecipazione ai laboratori del gusto a cura di Slow Food Sicilia.

Analogo servizio verrà garantito anche il 27 ottobre quando giungerà nuovamente a Ragusa il “Treno storico del Gusto” che in questa occasione servirà a promuovere anche le scacce ragusane. L'otto settembre invece il Treno storico che partirà da Siracusa denominato “Treno delle mandorle e delle conserve iblee” farà tappa al Castello di Donnafugata, luogo in cui i passeggeri saranno accolti dall'architetto Nuccio Iacono che per l'occasione accompagnerà gli ospiti per la visita dell'antico maniero di proprietà comunale”.

I biglietti per viaggiare a bordo del treno storico per l'iniziativa del 1° settembre che partirà alle ore 8,50 da Siracusa, sono acquistabili sul sito di Trenitalia, nelle biglietterie selfservice di Trenitalia e presso le agenzie abilitate. Il costo del ticket, andata e ritorno è di € 20 (ragazzo € 10). E' possibile acquistare il biglietto per la corsa di solo andata o ritorno al 50% della tariffa indicata.