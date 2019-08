Dieta per perdere 5 kg: menù semplice

La dieta per perdere 5 kg è una dieta facile e ipocalorica. Si basa sul consumo di carne bianca, frutta e tanta verdura. La dieta per perdere 5 kg è una dieta proteica che fa dimagrire mangiando una varietà di alimenti.

La dieta per perdere 5 kg non è adatta a tutti. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio della dieta per perdere 5 kg in uno schema alimentare di una settimana. Lunedì: colazione con prosciutto cotto e un caffè. Spuntino: due prugne. Pranzo: tonno al naturale in scatola, un uovo sodo e insalata mista.Merenda: una mela. Cena: petto di pollo alla griglia, un uovo sodo e broccoli al vapore. Martedi: colazione con un bicchiere di latte scremato e un caffè senza zucchero. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: petto di pollo, spinaci al vapore e insalata di rucola. Merenda: un kiwi. Cena: tonno al naturale, insalata di pomodoro.

Mercoledi: colazione con uno yogurt greco e un caffè senza zucchero. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: tonno al naturale, insalata di pomodoro. Spuntino: una pera.Cena: merluzzo, insalata di lattuga a cappuccio e radicchio rosso. Giovedi: colazione con uno yogurt bianco e cornflakes integrali. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: petto di pollo alla griglia e una mela rossa. Merenda: una pera. Merenda: due fette di ananas. Cena: fesa di tacchino, insalata di pomodori. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata. Spuntino: un kiwi. Pranzo: tonno al naturale e insalata mista. Merenda: una macedonia senza zucchero. Cena: branzino, insalta di pomodoro e radicchio e 2 gallette di riso.

Sabato e Domenica giorni liberi. La dieta per perdere 5 kg prevede ogni giorno il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua e tisane drenatni al finocchio o al tarassaco. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.