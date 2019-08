Dieta detox 3 giorni, menù facile per dimagrire: via tossine e liquidi

La dieta detox 3 giorni è una dieta lampo che aiuta a dimagrire e depurare l’organismo liberandolo da tossine e liquidi in eccesso. La dieta detox 3 giorni è una dieta che non può essere seguita oltre i 3 giorni.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo della dieta detox 3 giorni per dimagrire e depurare l’organismo da tossine e liquidi in eccesso. Primo giorno: colazione con uno yogurt scremato con muesli. Spuntino: due fette di ananas o due kiwi. Pranzo: penne integrali con pomodoro e insalata mista. Merenda. una pera. Cena: fesa di tacchino, melanzane grigliate e carote bollite. Secondo giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Spuntino: mirtilli. Pranzo: minestrone di verdure. Merenda: mela. Cena: orata al forno e verdure al vapore.

Terzo giorno: colazione con un tè verde e dua fette biscottate integrali. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: pasta integrale e insalata di finocchi. Merenda: due kiwi. Cena: petto di pollo alla griglia, spinaci al vapore. La dieta detox 3 giorni prevede il consumo di un litro e mezzo di acqua al giorno e tisane drenanti. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.