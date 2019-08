Incendio in Via Loreto a Modica: a fuoco un furgone

Incendio di un furgone questa mattina in Via Loreto a Modica Alta. In fiamme un furgone Peugeot che appena imboccata la trafficata arteriaha preso fuoco. L'occupante apena si è accorto di quanto stava accadendo, ha fermato la sua corsa ed ha accostato.

Subito i commercianti della zona si sono prodigati per evitare che le fiamme distriggessero il mezzo e muniti di estintori hanno sedato le fiamme. Il pronto intervento ha evitato che il mezzo andasse completamente distrutto. Il furgone era pieno di volantini pubblicitari che fortunatamente non sono stati interessati dalle fiamme.