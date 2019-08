Si lavora a Chiaramonte Gulfi per la Sagra dell'uva di Roccazzo

Lavori in corso in vista dell'edizione 2019 della “Sagra dell’Uva” di Roccazzo che assume quest’anno un significato speciale vista la necessità per i produttori di recuperare le difficoltà del passato. Sabato 14 e domenica 15 settembre sarà l’occasione utile per esaltare i gusti tipici della montagna e tutti i prodotti a chilometro zero.

Si punta a sfruttare l’aspetto legato alla qualità. «L’obiettivo, stavolta – conferma Giovanni Cugnata, uno dei componenti dell’Associazione giovanile Roccazzo che da oltre tre decenni si occupa dell’organizzazione dello straordinario evento di richiamo – è la grande qualità, non la grande quantità e l’uva promette molto bene. La vendemmia è iniziata con un ritardo medio di 8-10 giorni rispetto allo scorso anno, con condizioni che variano poco da territorio a territorio e che lasciano prevedere un raccolto di quantità inferiore ma di ottima qualità. Il principio che sta prevalendo per questa annata? Preferibile fare un buon vino che produrre troppo a scapito della qualità”. Una primavera fredda e piovosa anche in provincia di Ragusa ha fatto slittare il momento in cui i viticoltori della denominazione Doc Sicilia – con oltre 20 mila ettari di vigneti rivendicati – hanno iniziato la raccolta delle uve.

La rassegna espositiva dell’uva da tavola rappresenta la migliore occasione per promuovere i prodotti tipici della montagna (assolutamente da provare la specialità dei cuddureddi) che, in questo suggestivo lembo della provincia di Ragusa, risultano particolarmente gettonati. E poi ci sarà divertimento per tutti con la possibilità di trascorrere due belle serate all’insegna della spensieratezza. Gli stand che ospiteranno la degustazione dei prodotti insisteranno in uno spazio reso ideale, al mercato ortofrutticolo di Roccazzo, dalla presenza di un ampio parcheggio, pronto a ricevere migliaia e migliaia di visitatori.

La “Sagra dell’Uva”, organizzata con il sostegno della Regione, assessorato Agricoltura e Foreste, del Libero consorzio comunale di Ragusa (ex Provincia regionale), dell’Amministrazione comunale chiaramontana, oltre che della Camera di commercio del Sud Est, è pronta a celebrare un’altra tappa della propria lunga storia. L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 settembre.