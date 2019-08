I canali Telegram sono un'ottima fonte per notizie e informazioni. Alcuni di questi canali vale la pena seguirli davvero. Da tempo, ormai, i canali Telegram sono utilzzati per inviare informazioni di ogni tipo: dalle notizie giornaliere alle offerte su Amazon, dai codici sconto a informazioni su eventi e appuntamenti mondani.

Per entrare: pigiate sull’icona a forma di lente d’ingrandimento nella parte alta della schermata, inserite una chiave di ricerca e, una volta trovato il canale che vi interessa cliccateci su. Quando sarete all’interno, premete sul pulsante “Unisciti” e sarete uno dei membri del canale. La gran parte dei quotidiani italiani ha un proprio canale grazie al quale raggiungere direttamente i lettori più affezionati. Tra queesti: Ansa, Repubblica, La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport. I canali Telegram, possono servire anche per ricevere musica libera da diritti d’autore da utilizzare. Ad esempio, iscrivendosi a MTV si riceveranno informazioni, notizie e curiosità dal mondo della musica pop e non solo; Musicale, invece, è il canale perfetto se volete restare sempre aggiornati sulla musica italiana. Giallozafferano, RicetteWeb e PrimoCHEF sono tre dei migliori canali dedicati alla cucina: ogni giorno scoprirete decine di ricette deliziose e facili da realizzare.