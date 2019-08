E’ arrivata la quinta ondata di caldo africano al Sud ed in particolare in Sicilia. Già da ieri sono state registrate temperature calde in tutta l’isola e secondo le previsioni meteo anche oggi si registreranno temperature fino ai 38 gradi.

Il caldo in Sicilia durerà fino al 26 agosto e solo dopo comincerà la fase temporalesca ed un calo delle temperatura. Solo dal 26-27 agosto il modello americano GFS indica la possibilità della rottura estiva, con l’irruzione di una saccatura nord-atlantica sull'Italia. Ma si tratta per ora solo di un’ipotesi da confermare. Al centro le previsioni annunciano il passaggio del cavo d’onda che determinerà forti temporali sparsi anche sulle regioni centrali, preceduti da intenso caldo afoso. Dopo il 22 vi sarà un calo termico, ma si rimarrà in condizioni calde estive.

Infine la regione padana dove i metereologi annunciano l’arrivo di temporali sparsi anche molto violenti dal 21/22, preceduti da caldo afoso nei primi giorni di questa settimana. Dopo il 22 agosto continuerà il caldo estivo più moderato.