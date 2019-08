In distribuzione al Comune di Ragusa i tesserini per la stagione venatoria 2019/2020.Sono in distribuzione da oggi, martedì 20 agosto, presso l'Ufficio sport, ubicato presso il Centro direzionale comunale della Zona Artigianale, i tesserini per la stagione venatoria 2019-2020.

L'ufficio è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 ed il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.