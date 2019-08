E' salito a 8 mila il numero delle persone evacuate sull'isola di Gran Canaria per via dell'incendio scoppiato nel pomeriggio di sabato. E' quanto riferisce sulla sua versione online il quotidiano spagnolo El Pais.

Dalle prime luci dell'alba e' stato attivato uno spiegamento senza precedenti, con l'impiego di oltre 700 uomini a terra e il supporto aereo di 16 velivoli: quattro idrovolanti, un aereo forestale e undici elicotteri, nove dei quali impegnati a combattere il fuoco e due per compiti di coordinamento. Durante la notte, l'avanzata dell'incendio ha costretto l'evacuazione di interi quartieri della cittadina di Valleseco. L'incendio ha gia' causato enormi danni ambientali, mandando in fumo piu' di 3400 ettari di vegetazione. Diverse le aree naturali colpite, tra cui uno dei grandi gioielli verdi dell'isola, il parco naturale di Tamadaba. Non si registrano per fortuna vittime.

