Decine e decine di birre artigianali, sia estere che italiane, con particolare occhio alle produzioni locali siciliane, protagoniste della prima giornata della Summer Edition di Birrocco, quest’anno a Marina di Modica, in programma fino a domani domenica 18 agosto con la possibilità di degustare differenti birre e contemporaneamente assistere a concerti e dj set.

Una formula di successo che ha da sempre caratterizzato la manifestazione che si svolge ormai da sei anni in settembre a Ragusa. A fare la cornice alla Summer Edition, anteprima dell’evento vero e proprio in programma il 6, 7 e 8 settembre in programma nel capoluogo ibleo, anche lo street food siciliano e i buonissimi dolci tipici della tradizione. Spazio poi alla musica e al divertimento proprio come nelle prerogative della manifestazione che ormai attira migliaia di spettatori. Ieri sera ad esibirsi è stato il gruppo Sing-hiozzo in un concerto tributo alla band dei Negramaro e a seguire dj set fino a notte fonda; Stasera, sabato 17 agosto, si ballerà con la musica dei dj Eugenio Ferrara, Daniele Scalone e Giovanni Massari per un OneHour Session, e infine domani, domenica 18 agosto, l’atteso concerto dei Baciamolemani che si esibiranno sul palco dei giardini del lungomare di Marina di Modica seguiti dal consueto dj set conclusivo.

Ad aprire la manifestazione ieri sera, alla presenza del vicesindaco di Modica, Saro Viola, è stato un brindisi insieme agli organizzatori e ad alcuni giovani con la birra Aquamaris all’acqua di mare, l’ultima nata del birrificio Tarì i cui stabilimenti produttivi sono proprio nel territorio di Modica. Info sulla pagina fb della manifestazione.