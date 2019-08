La dieta per perdere il grasso addominale e dimagrire fino a 2 kg in una settimana è facile da seguire. E’ una dieta ipocalorica che prevede l’eliminazione di grassi saturi e l’aumento di cibi integrali che favoriscono assorbimento dei grassi.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per perdere il grasso addominale e dimagrire fino a 2 kg in una settimana in un esmepio di menù settimanale. Lunedì: colazione con un caffè di orzo con mezzo cucchiaino di zucchero, 200 ml di latte parzialmente scremato, 2 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: 70 g di riso integrale con sugo di pomodoro fresco e basilico, salmone ai ferri accompagnato da 100 g di carote e 100 g zucchine. Merenda: uno yogurt magro alla frutta. Cena: minestra di orzo, 50 g di prosciutto cotto privato del grasso, 50 g di insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, un bicchiere di vino.

Martedì: colazione con un caffè di orzo con mezzo cucchiaino di zucchero, 200 ml di latte parzialmente scremato, 2 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata. Spuntino: 125 g di yogurt magro alla frutta. Pranzo: 70 g di pasta integrale condita con un sugo di zucchine, fesa di tacchino ai ferri, 110 g di carote crude. Merenda: un kiwi o due fette di ananas. Cena: minestrone freddo, tonno al naturale, 100 g di spinaci freschi con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e 5 g di pinoli, un bicchiere di vino. Mercoledì: colazione con un caffè di orzo con mezzo cucchiaino di zucchero, 200 ml di latte parzialmente scremato, un pacco di cracker integrali. Spuntino: 3 albicocche. Pranzo: 70 g di orzo lessato, condito con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e un trito di basilico, carote e sedano crudi, 100 g di sgombro ai ferri e 100 g di zucchine tagliate a julienne, condite con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva. Merenda: uno yogurt magro alla frutta. Cena: passato di verdure, 70 g di bresaola, 200 g di melone, un bicchiere di vino.

Giovedì: colazione con un caffè di orzo con mezzo cucchiaino di zucchero, 200 ml di latte parzialmente scremato, 2 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata. Spuntino: una mela. Pranzo: 70 g di riso integrale condito con un sugo preparato con 200 g di peperoni gialli e rossi e un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, 100 g di petto di pollo ai ferri insaporito con un trito di erbe aromatiche, 100 g di pomodorini a ciliegia. merenda: uno yogurt magro alla frutta. Cena: minestrone, formaggio magro, 50 g di insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino.

Venerdì: colazione con un caffè di orzo con mezzo cucchiaino di zucchero, 200 ml di latte parzialmente scremato, 30 g di pane integrale con 2 cucchiaini di marmellata. Spuntino: 125 g di yogurt magro alla frutta. Pranzo: 70 g di pasta integrale con un sugo, alici marinate con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, limone e prezzemolo, 100 g di carote crude. Merenda: un kiwi o due fette di ananas. Cena: passato di verdure, 60 g di affettato di tacchino, 100 g di spinaci crudi conditi con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.