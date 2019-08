I funerali del preside Cesare Lazzari a San Cassiano

Celebrati ieri nella chiesa di San Cassiano a Vico i funerali del preside Cesare lazzari di 59 anni morto per un improvviso malore mentre si trovava nel mare di Sampieri, frazione rivierasca di Scicli, dove era in vacanza con la famiglia.

Il 59enne era stato soccorso in acqua e poi trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è poi deceduto. Ieri in una chiesa gremita di amici, professori, studenti e rappresentanti Istituzionali sono stati celebrati i funerali dell’amato dirigente scolastico dell’Istituto Carrara-Paladini-Civitali. Presenti anche il provveditore Donatella Buonriposi, il sindaco Alesandro Tambellini, una rappresentanza della Provincia e del Comune di Bagni di Lucca e molti consiglieri comunali. Cesare Lazzari era noto ai media nazionali per aver gestito il grave episodio di bullismo avvenuto nei confronti di un professore in una classe dell’Istituto Carrara e che aveva portato alla bocciature di 3 dei 6 ragazzi.

Il video che riprendeva il grave episodio di bullismo era stato diffuso su internet ed era stato oggetto di diffusione nazionale da parte dei media.