Messina, si riaccendono le luci su Pilone Torre Faro

Illuminazione Pilone Torre Faro, Siracusano (FI): “Si riaccendono le luci su Messina, De Luca ottimo lavoro”. “Un punto di riferimento che per anni è stato spento e che stasera tornerà a risplendere. Un traliccio monumentale tra i più importanti al mondo, vanto nostrano, dimenticato per anni.

Grazie all’encomiabile lavoro svolto dall’Amministrazione cittadina, con a capo il Sindaco Cateno De Luca, i messinesi potranno riappropriarsi di un punto di riferimento identitario, non solo architettonico. La città sta vivendo una rinascita sociale e culturale che avrà riflessi anche sul piano economico locale”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, la quale esprime compiacimento per l’imminente illuminazione di un simbolo non solo per l’area dello Stretto bensì per tutta la Sicilia nel mondo.

Faccio i miei complimenti all’Amministrazione De Luca – conclude la Parlamentare – la quale sta conducendo un’azione forte e concreta per il rilancio della nostra splendida città. Si riaccendono le luci su Messina”.