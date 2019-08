La dieta Cram è una dieta semplice che consente di dimagrire e aiuta a sgonfiare la pancia e combattere i problemi intestinali. La diet Cram, grazie al consumo di riso, cereali e latte, migliora il transito intestinale, e allo stesso tempo fornisce il giusto quantitativo di carboidrati e fibre, le mele sono ricche di sali minerali e vitamine, mentre il latte consente di assumere le proteine.

La dieta Cram dura circa tre giorni, durante i quali sarà consentito consumare esclusivamente questi alimenti. La dieta Cram può far dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta Cram. Colazione: un succo di mela, due fette biscottate integrali e un bicchiere di latte. Spuntino: una mela. Pranzo: una porzione di riso in bianco con dello zenzero e limone. Merenda: un succo di mela o una mela verde. Cena: una porzione di pasta integrale con olio extravergine e basilico. Per quanto riguarda lo spuntino di metà mattina, va benissimo un frutto, mentre per la merenda si consiglia una mela tagliata a spicchi oppure cotta e da consumare come bevanda.

Potete anche optare per del latte, preferibilmente senza lattosio, per chi è intollerante a questo alimento. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, colon irritabile, meteorismo o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.