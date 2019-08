Giarratana è in festa per San Bartolomeo: dal 16 agosto

E’ la festa delle feste. Non solo tutta Giarratana si mobilita ma i fedeli arrivano dall’intero circondario. Con l’obiettivo di rinnovare la devozione al Patrono principale. Nel centro montano denominato la Perla degli Iblei, l’attesa durata un anno sta per concludersi.

Prenderanno il via, infatti, venerdì 16 agosto le celebrazioni in onore di San Bartolomeo apostolo il cui momento clou sarà rappresentato dallo speciale rito di sabato 24 quando, con la tradizionale “Sciuta” del simulacro del santo, l’intera cittadina tornerà a colorarsi di rosso, grazie al festoso scoppiettio dei mortaretti e al tradizionale lancio di “nzaireddi”. Quest’anno, però, ci sarà una grande novità. A spiegarla il parroco, don Mariusz Starczewski, nel suo messaggio ai fedeli. “Le celebrazioni del 2019 – scrive – si svolgono in modo particolare.

Perché mentre aspettiamo il completamento dei lavori nella chiesa di San Bartolomeo, il suo simulacro è ospitato nella chiesa Madre nell’apposita cappella a lui dedicata”. Per cui l’uscita sarà organizzata proprio dalla chiesa Madre. Certo, non sarà la stessa cosa. Devoti e fedeli lo sanno bene. Ma il comitato dei festeggiamenti si sta comunque organizzando per programmare un’uscita all’altezza della tradizione. In ogni caso il comitato ha predisposto un programma che punta, soprattutto, a sottolineare l’attenzione che, nel corso del tempo, continua ad essere riservata a questo insostituibile appuntamento religioso. Il messaggio che il parroco lancia ai fedeli, per l’edizione 2019 della festa, punta l’attenzione sul ruolo di San Bartolomeo e sull’invocazione della sua protezione per le famiglie, per gli anziani, per le persone sole, giovani e bambini.

“Desideriamo affidare a lui – continua il parroco – la vita sociale, religiosa e politica in ogni suo aspetto”. Le celebrazioni prenderanno dunque il via venerdì alle 18 con la celebrazione eucaristica (votiva dello Spirito santo). Alle 18,30 il gruppo tamburi “Città di Giarratana” aprirà i solenni festeggiamenti in onore del Patrono sfilando lungo il corso XX Settembre con esibizione in piazza San Bartolomeo. Alle 17,30, ci sarà la recita del Rosario nella chiesa intitolata al Patrono. Alle 19 ci sarà lo speciale momento della traslazione del simulacro del santo dalla cappella all’altare maggiore. Sarà annunciata dal suono a festa delle campane e dallo sparo di 24 colpi di cannone.

Lunedì 19 agosto, a partire dalle 18, al campetto sportivo di via Canonico Marziano, si terrà l’ottava edizione del torneo dedicato al Patrono principale di Giarratana. La manifestazione è una notturna di calcio a cinque che, nel corso degli anni, ha riscosso un successo sempre crescente.