Ferragosto in musica a Marina di Modica

Sarà un ferragosto all’insegna della musica quello che propone il programma del Modica Summer Fest 2019. Si comincia mercoledi 13 a Marina di Modica con un grande doppio impegno. All’Auditorium arriva lo spettacolo più atteso dai fan dei Queen: “Queen at the Opera” uno show con 40 orchestrali che ha raccolto successi e consensi in tutta Europa.

Quella di Modica sarà la seconda ed ultima tappa del loro tour siciliano. Inizio fissato alle 21:30. Per gli amanti della disco e i nostalgici degli anni 90 ecco che Piazza Mediterraneo propone “I Love ‘90”, un party a tema con ospite d’onore Neja, icona di quel periodo e autrice di alcuni dei tormentoni più ascoltati come Restless e Shock. La grande discoteca all’aperto di Piazza Mediterraneo ritorna per la vigilia di ferragosto a partire dalle 22:00 e fino a tarda notte. A Modica torna “Passi di Cultura”, passeggiata tra i vicoli con recital itinerante e degustazioni con partenza dal Duomo di S.Pietro alle 21:00. Giovedi 15 la spiaggia di Marina si colorerà di Hawaii grazie all’Hawaiian Party a partire dalle 15:00.