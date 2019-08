2.200 posaceneri gratuiti tra Marina di Ragusa, Punta Braccetto e Randello

L’azienda Ergon, attraverso l'insegna Ard Discount, ha donato 2.200 posaceneri portatili alla città per contrastare il fenomeno delle cicche gettate in spiaggia, supportando così l’ordinanza sindacale che vieta il fumo a chi è sprovvisto di posacenere o portacicche.

I posaceneri saranno distribuiti ai cittadini nelle zone di Marina di Ragusa, Punta Braccetto e Randello sabato e domenica, 10 e 11 agosto, dai consiglieri comunali del gruppo consiliare Cassìsindaco. “Come avvenuto in occasione dei privati che hanno donato pedane per migliorare l’accessibilità alle spiagge del nostro litorale, esempio di attenzione e attaccamento alla città per niente scontati – dichiara il sindaco Peppe Cassì - voglio ringraziare l’azienda Ergon, attraverso l’insegna Ard Discount, per questa nuova, ottima iniziativa. L‘ordinanza che vieta il fumo in spiaggia se sprovvisti di posaceneri o portacicche rappresenta un segnale concreto di una sensibilità ambientale necessaria, volta a tutelare il benessere del nostro mare e non solo.

Sono quindi certo che questi comodi posacenere portatili avranno la funzione di aiutarci a migliorare le nostre abitudini. Un principio educativo utile non solo in spiaggia ma anche in campagna, dove il rischio incendi è sempre dietro l’angolo, e in città, aiutandoci a contrastare l’odioso fenomeno delle cicche gettare per terra. Un ringraziamento va a tutto il gruppo consiliare di maggioranza Cassìsindaco che, su iniziativa del consigliere Sergio Schininà, ha preso particolarmente a cuore il progetto fin dal principio, decidendo di sostenerlo attivamente: questo weekend saranno proprio i consiglieri a distribuire i posaceneri ai cittadini sulle spiagge di Marina di Ragusa, Punta Braccetto e Randello”.