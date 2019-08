La dieta per dimagrire pancia e stomaco è semplice da seguire soprattutto in estate. E’ una dieta che prevede il consumo di alcuni alimenti che migliorano la funzionalità dell’intestino e riducono il gonfiore della pancia.

La dieta per dimagrire pancia e stomaco prevede il consumo di yogurt e altri latticini che secondo uno studio, grazie al calcio, aiutano a bruciare i grassi. A sostenerlo è uno studio condotto da alcuni nutrizionisti dell’Università del Tennesee. I ricercatori hanno dimostrato che mangiare yogurt mentre si è a dieta rende il menu più efficace. Il segreto è nel calcio contenuto. Sembra infatti che questo minerale spinga le cellule adipose a bruciare invece che ad immagazzinare i grassi in eccesso. La prova è arrivata dallo studio condotto: di due gruppi messi a dieta, solo quello che consumava ogni giorno almeno 3 vasetti di yogurt magro era dimagrito tanto, diminuendo soprattutto il punto vita ben 6 volte di più rispetto a chi non aveva mangiato yogurt. Inoltre aveva mantenuto tono muscolare perdendo massa grassa e non massa magra, come sempre avviene nel corso di diete.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale della dieta per dimagrire pancia e stomaco. Il menù che elenchiamo della dieta per dimagrire pancia e stomaco prevde un regime alimentare da 1400 calorie. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte scremato, un frutto fresco. Pranzo: 60 g di pasta al pomodoro con parmigiano, 200 g di indivia e lattuga in insalata, una banana. Cena: 120 g di petto di pollo alla piastra, verdure grigliate a piacere, mezzo panino integrale, uno yogurt magro. Martedì: colazione con uno yogurt magro con 2 fette biscottate integrali e un cucchiaino di miele. Pranzo: 60 g di risotto allo zafferano con parmigiano, una porzione di cicoria al vapore, ungrappolino di uva. Cena: una caprese preparata con 60 g di mozzarella e 2 pomodori, mezzo panino integrale, due fichi.

Mercoledì: colazione con uno yogurt magro con un cucchiaio di frutta secca. Pranzo: 120 g di paillard, insalata mista con rucola e finocchi, mezzo panino, e una macedonia. Cena: 1 caprino fresco con spinaci al vapore conditi con aceto balsamico e prezzemolo, mezzo panino integrale, una pera. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte scremato e una ciotolina di cornflakes. Pranzo: 60 g di penne al ragù di verdure, 200 g di cavolfiori gratinati, uno yogurt magro. Cena: minestrone con patate, piselli, fagiolini, lenticchie, spinaci, carote, 60 g di ricotta magra, mezzo panino integrale, un kiwi. Venerdì: colazione con un cappuccino con latte magro e tre biscotti secchi. Pranzo: 60 g di fusilli con un cucchiaio di parmigiano, due prugne. Cena: zuppa di verdure miste a piacere con 30 g di riso, 60 g di bresaola con scaglie di parmigiano e rucola, uno yogurt magro.

La dieta per dimagrire pancia e stomaco prevede per lo spuntino di metà mattina e per quallo di metà pomeriggio uno yogurt magro o una macedonia senza aggiunta di zucchero. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, colon irritabile, meteorismo o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.