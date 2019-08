Equipe 84 a Marina di Modica per Estate Summer 2019

MSF ’19: è l’ora dell’Equipe 84 a Marina di Modica. E’ arrivato il periodo più caldo dell’estate, non solo da un punto di vista climatico. E’ il periodo più “caldo” anche per il cartellone della Modica Summer Fest che venerdi 9 a Marina ha in programma il concerto dell’Equipe 84, uno dei nomi storici della musica italiana che porteranno sul palco di Marina i loro più grandi successi: da Tutta mia la città a 29 Settembre, da un Angelo Blu a Io ho in mente te.

A Modica concerto “Elisabetta Guglielmin Clavicembalo” presso l’atrio comunale a cura dell’associazione Mozart. Karaoke e animazione in Piazza S.Giovanni a Modica Alta. Sabato 10 si celebra a Marina la notte delle stelle cadenti con una festa sull’arenile con djset e animazione. A Modica nell’incantevole scenario della scalinata di S.Pietro il concerto dei catanesi “Piano B – vocal ensemble e band”, un gruppo corale snello (sei voci), che si dedica ad un genere più libero e contaminato che spazia dal gospel al pop al jazz. A Frigintini si balla in Piazza Ottaviano con Dino Migliorisi. Domenica 11 agosto a Marina torna il teatro con Binari Paralleli, a cura dell’associazione Art Evolution.

A Modica lo spettacolo reading “Alla luna” con Vanessa Gravina e Giorgio Lupano presso l’atrio comunale. Nel quartiere S.Nicolò ed Erasmo torna la Bio Piazza, il festival del bio e del benessere.