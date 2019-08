"Il Mare di Avola promosso dall'Unione Europea". Il sindaco di Avola, Luca Cannata, commenta entusiasta i risultati ottenuti dal proprio litorale per quanto riguarda i criteri di pulizia e trasparenza imposti dall'unione europea sulla qualità delle aree balneari.

I dati che promuovono Avola a pieni voti sono stati pubblicati nel mese di giugno dall’agenzia Unione Europea per l’ambiente, Eea, nell’annuale rapporto sulle acque balneabili. "Il nostro mare ha soddisfatto i più rigorosi criteri dell’Unione europea in materia di pulizia e trasparenza - dice Cannata - il tutto grazie agli interventi messi in campo in questi anni con la accertata funzionalità del depuratore voluta dalla nostra amministrazione." Nello specifico il tratto di costa avolese è stato monitorato in 14 punti diversi ottenendo in 12 punti la qualità eccellente e in due punti quella buona.

L’elenco dei 14 punti di osservazione che riguardano Avola è facilmente consultabile sul sito portale.acqua.salute.gov.it