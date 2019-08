Un forte temporale con fulmini e forte vento si è abbattuto su Genova. Il maltempo non dà tregua al Nord. Diversi i balck out segnalati in varie zone della città. Il forte temporale improvviso e le scariche dei fulmini hannp creato seri problemi alla circolazione.

Il forte temporale era stata annunciato dalle previsioni meteo e dall’allerta diramato dalla protezione civile. Il maltempo sta interessando diverse regioni del Nord Italia.