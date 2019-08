Perdere peso rapidamente: ecco i segreti per dimagrire

Perdere peso rapidamente è il sogno di tanti. Non tutti sanno che ci sono alcuni segreti semplici per dimagrire di diversi chili senza stress, vediamo quali. La prima regola è mangiare lentamente.

Secondo una ricerca condotta da Texas Christian University, mangiare lentamente permette di assimilare 88 Kcal in meno a pasto. Ogni pasto dovrebbe durare circa 20 minuti. Un’altra regola è bere tanta acqua. Bere tanta acqua non solo idrata, ma combatte anche la fame e rallenta il ritmo d’ingerimento cibi. Poi bisogna dormire il più possibile. Se riuscite a dormire un ora di più ogni giorno, a fine anno avete perso sei chili. Lo dimostra lo studio condotto all’Università del Michigan. Chi dormiva di più, perdeva più calorie. Bere tisane ogni giorno aiuta a perdere peso rapidamente.

Le tisane stimolano il metabolismo e aiutano a bruciare in fretta le calorie. Infine tra le regole per perdere peso rapidamente bisogna meditare o fare yoga. Ogni giorno appena svegli si deve bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Meditare o fare yoga secondo una ricerca pubblicata sull’American Dietetic Association rilassa e allo stesso tempo aiuta ad allontanare la fame nervosa e la tentazione di mangiare continuamente. Infine ma non per ultimo occorre seguire una dieta sana ed equilibrata, fatta soprattutto da molta frutta e verdura fresca ed escludere tutte le bevande alcoliche o zuccherate e ogni tipo di snack dolce o salato. Ecco alcune diete pubblicate sul nostro sito.