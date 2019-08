Sicurezza stradale, ecco le novità in viale della Pace a Cava D’Aliga, frazione rivierasca di Scicli. Sopralluogo di Forza Italia Giovani Scicli lungo il Viale della Pace. Abbiamo constatato l'accoglimento di alcune delle nostre proposte sul potenziamento della sicurezza stradale della trafficata arteria stradale.

Infatti, è stata rifatta la segnaletica orizzontale, con particolare attenzione alle strisce pedonali, ed installata in due punti la segnaletica lampeggiante verticale. Altro aspetto importante è la realizzazione dei dissuasori sonori in punti specifici e strategici del tratto stradale, soprattutto in prossimità degli incroci. Forza Italia Giovani ritiene la sicurezza stradale prioritaria ed irrinunciabile. Siamo soddisfatti che le nostre costanti e concrete proposte siano state accolte. Ciò detto, riteniamo urgenti ulteriori interventi per garantire maggiore tranquillità ai conducenti lungo le più trafficate arterie stradali urbane ed extra urbane: l'installazione di tutor che indicano la velocità raggiunta, la realizzazione di dossi artificiali o attraversamenti pedonali rialzati e la collocazione delle colonnine a bordo strada (speed check) che fungono da autovelox.

Ringraziamo l'Assessore Fiorilla e il Comando di Polizia Municipale per essere intervenuti tempestivamente, a seguito anche delle nostre segnalazioni. In linea con la nostra opposizione critica e propositiva, continueremo a monitorare la situazione per rendere le nostre strade sempre più sicure per i conducenti ed i pedoni.