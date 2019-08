A Pozzallo la grande musica lirica duetta con la solidarietà. Il tenore Enea Scala e il Comune di Pozzallo devolveranno l’incasso delle serata di mercoledì 7 agosto 2019 interamente in beneficenza, e tra i destinatari la nostra associazione ‘Così come sei onlus’.

A fare da proscenio al galà lirico l’area portuale di Pozzallo, con ottocento posti andati immediatamente a ruba. Si tratta infatti, per Enea Scala, unanimemente considerato l’astro nascente della lirica italiana, di un ‘ritorno’ alla sua Pozzallo. Accanto a lui il mezzosoprano Josè Maria Lo Monaco, il baritono Nicola Alaimo ed il soprano Desirèe Rancatore. Grande soddisfazione per il direttivo di ‘Così come sei onlus’ (Presidente Agnese Alberghina, Lucia D'Asta, Biagio Iacono, Concetta Migliorisi, Grazia Russo, Paola Scifo ed Eleonora Tumino) per questa nuova tappa di un’estate di riconoscimenti della realtà nascente e sempre più consolidata di un’associazione che ha come proprio logo “inclusione e diverse abilità”.

Infatti lo scorso 12 luglio l’editrice ‘Operaincerta’ di Ragusa, aveva presentato il proprio libro “Della Antipatia” al circolo nautico Andrea Doria dell’omonimo lungomare a Marina di Ragusa, e il ricavato delle oltre 200 copie vendute nel corso della serata, detratte le spese editoriali, era stato destinato alla nostra associazione. Per volontà dell’editrice ragusana, e dei suoi animatori, Saro Distefano e Carlo Blangiforti, la serata si era ripetuta, su organizzazione del circolo velico Kaucana, il primo agosto, presso la sede stessa del circolo, con le stesse modalità e identico successo.