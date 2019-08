Csen danza e non solo a Marina di Ragusa

E’ in programma dopodomani, mercoledì 7 agosto, a partire dalle 21,45, in piazza delle Dogane, a Marina di Ragusa, il nuovo appuntamento promosso dal comitato provinciale Csen di Ragusa dedicato alla danza sportiva e accademica oltre che al canto.

Infatti, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, sindaco Peppe Cassì in testa oltre all’assessore Turismo e Spettacoli, Francesco Barone, con quest’ultimo che ha fortemente voluto la kermesse, sarà portata in scena la prima edizione di “Csen Danza e non solo”. Un’occasione per le varie associazioni presenti sul territorio di mettersi in vetrina e di promuovere la bravura dei propri allievi. Una occasione, altresì, per il pubblico di scoprire i grandi passi in avanti compiuti dalle varie realtà presenti sul territorio comunale e non solo.

“Grazie a questi appuntamenti – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che sarà presente assieme al consigliere regionale Csen Raffaele Furnaro e alla responsabile provinciale danza sportiva Eliana Curiali – così come è già accaduto venerdì scorso a Pozzallo, abbiamo attivato un percorso positivo e propositivo per cercare di fare vedere quanto grande e in cammino sia la realtà del mondo riguardante la danza sportiva e accademica nella nostra area. Siamo cresciuti e parecchio da questo punto di vista. E, naturalmente, ci sarà anche una realtà che opera nell’ambito del canto giusto perché abbiamo voluto fare diventare questo appuntamento un momento vero e proprio di spettacolo.

Invitiamo tutti, dunque, a intervenire, a partecipare, certi che l’evento sarà assolutamente godibile”.